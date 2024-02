EXPOSITION « FRAGILE ! » LE ZOOM Laval, samedi 23 mars 2024.

EXPOSITION « FRAGILE ! » LE ZOOM Laval Mayenne

FRAGILE ! Une exposition pour les 2-6 ans

Découvrez le petit monde merveilleux de de Windy le ballon, Iggy l’oeuf, Folia la feuille de papier, Glitch le savon, Plote la pelote de laine et Roky le caillou au ZOOM, centre de culture scientifique de Laval.

Coquins, naïfs et attachants, ces six petits personnages vont faire l’expérience de la fragilité pour arriver au bout de leur quête réparer Roky le caillou ! Manipuler des objets fragiles, expérimenter la chute, traverser un parcours accidenté ou encore comprendre l’entraide et l’empathie, l’exposition Fragile ! se vit comme une histoire du début à la fin. Les petit·e·s visiteur·euse·s explorent ainsi les différentes dimensions de ce concept qui ne se résume pas uniquement à un objet cassé.

Une réjouissante aventure pleine de péripéties pour se découvrir, s’accepter et apporter des clefs de compréhension aux adultes afin d’aider les jeunes enfants à être à l’écoute de la fragilité, physique comme émotionnelle.

DEUX ANIMATIONS EN ALTERNANCE

Période scolaire 2ème et 3ème dimanche du mois 15h, 15h30, 16h, 16h30

Vacances scolaires Du mardi au vendredi 16h, 16h30

PETITS BOBOS Que se passe-t-il quand on se blesse, quand on se coupe ou bien quandon se cogne ? L’animation flash répondra à toutes ces questions. Lesenfants appréhenderont la composition de leur corps, comprendrontce qu’il se passe quand ils et elles se font mal, et apprendront à sesoigner en conséquence. Il sera alors temps de mettre en pratique cesconseils en prenant soin des poupons blessés du ZOOM.

LA GRANDE EXPLORATION DE CITRON LE PAPILLON Citron le papillon quitte sa chrysalide et part à la découverte du mondequi l’entoure… Assis·e·s devant un kamishibaï, les enfants assistent àcette grande aventure qui amène Citron à la mer, à la campagne, ouencore en forêt. Il y rencontre de nombreuses espèces animales etvégétales qui s’entraident.

INFOS PRATIQUES

· Date Du samedi 23 mars au dimanche 3 novembre 2024

· Exposition ouverte du mardi au dimanche Du mardi au vendredi 10h-12h / 13h30-18hSamedi 10h-12h / 14h-17h30 Dimanche 14h-18h (Fermeture les jours fériés)

· Lieu Au ZOOM

· Tarifs 3€/adultes, 2€ enfants de + de 2 ans et étudiants

· Public Groupe de 1 parent enfants de 2-6 ans

Plus d’informations

· 02 43 49 47 81 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23

fin : 2024-11-03

21 Rue du Douanier Rousseau

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

