Billom Billom Billom, Puy-de-Dôme Exposition Fr Noël Martin Billom Billom Catégories d’évènement: Billom

Puy-de-Dôme

Exposition Fr Noël Martin Billom, 3 septembre 2021, Billom. Exposition Fr Noël Martin 2021-09-03 – 2021-10-30 Rue Antoine Dischamps Médiathèque

Billom Puy-de-Dôme Billom Issu du pop art, poète à ses heures, collagiste du monde qui l’entoure, une légende vivante François-Noel Martin, breton devenu billomois, sillonne la France avec ses expos.

Le 3/09 vernissage à 19 h suivi d’un concert rock avec Géraud Bastar. +33 4 73 73 37 67 http://www.billom.fr/Mediatheque dernière mise à jour : 2021-08-27 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez

Détails Catégories d’évènement: Billom, Puy-de-Dôme Autres Lieu Billom Adresse Rue Antoine Dischamps Médiathèque Ville Billom lieuville 45.72294#3.34228