Exposition Fourmis rouges Bibliothèque Václav Havel, 5 janvier 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du mardi 04 janvier 2022 au samedi 26 février 2022

Les éditions des Fourmis rouges vous propose une exposition dans le cadre de la Voie des Indés 2022 à la bibliothèque Vaclav Havel Les éditions Les Fourmis Rouges ont été créées en 2013. La maison publie chaque année une quinzaine d’albums illustrés pour la jeunesse avec une exigence, tant dans les choix éditoriaux que dans l’accompagnement de leurs livres, qu’elles tentent de maintenir intacte depuis le premier jour. Les Fourmis Rouges, ce sont deux femmes : une éditrice, depuis vingt-neuf ans dans le monde du livre, et une chargée de communication, riche de dix ans d’expérience. Mais Les Fourmis Rouges, ce sont avant tout des auteurs, des autrices, des illustrateurs et des illustratrices, dans l’air du temps ou en marge, traditionnels ou d’avant-garde. Des artistes divers aux écritures, littéraires ou graphiques, très personnelles. Sur les 120 titres qui constituent le catalogue aujourd’hui, l’exposition présentera une sélection de dix ouvrages représentatifs de l’esprit de la maison. Des albums d’artistes dont le travail est suivi depuis des années par l’éditrice, qui ont publié plusieurs livres aux Fourmis Rouges (Delphine Perret, Aurore Petit, Frédéric Marais etc.) et des artistes émergents (Adèle Verlinden, Jeanne Macaigne, Marie Mirgaine etc.), nouvelle garde de l’illustration française. Cette exposition donne autant à voir la richesse des illustrations, aux techniques diverses (le trait à l’encre, l’aquarelle, la gouache, l’illustration numérique) sans mettre de côté pour autant l’importance de l’aspect narratif de ces albums. Les Fourmis Rouges s’efforcent de publier des livres où adultes et enfants puissent être réunis ensemble autour d’un même bonheur de lecture. C’est l’humour qui permettra souvent ce partage. Un humour tendre et parfois piquant, bien-sûr, comme une fourmi rouge. Cet évènement est proposé dans le cadre de la Voie des Indés, cycle autour de l’édition indépendante proposé par la bibliothèque Vaclav Havel. Cette année les éditeurs invités sont Les éditions des Fourmis rouges et les éditions du Faubourg Du 4 janvier au 6 février 2022, Entrée libre pendant les horaires d’ouverture de la bibliothèque. Bibliothèque Václav Havel 26 esplanade Nathalie Sarraute Paris 75018

Contact : 01 40 38 65 40 bibliotheque.vaclav-havel@paris.fr

