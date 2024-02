Exposition Foultitudes Ne surtout rien s’interdire AMJ Novel Imagier Passage des Cultures Aire-sur-l’Adour, mercredi 6 mars 2024.

Exposition Foultitudes Ne surtout rien s’interdire AMJ Novel Imagier Passage des Cultures Aire-sur-l’Adour Landes

Une nouvelle exposition d’AMJ Novel Imagier !

« Depuis que je suis sorti en 1974 de l’ENAD (aujourd’hui Villa Arson à Nice) la passion ne m’a jamais quitté. Pendant toutes ces années, j’ai été à la fois illustrateur pour la jeunesse et la publicité, assistant décorateur dans le cinéma, peintre muraliste, et pendant près de 25 ans, enseignant dans diverses écoles de Nice. Cette exposition ne prétend pas être un résumé de toutes ces années mais cela explique la direction prise dans mon travail aujourd’hui. De ce fait, on est face à un éclectisme qui correspond à ma curiosité et à ma personnalité. L’imaginaire et l’intérêt pour le monde qui m’entoure sont donc le fil conducteur de cette exposition. » AMJ Novel.

Du 6 au 23 mars Médiathèque d’Aire sur l’Adour.

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Vernissage le mercredi 6 mars à 18h. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06

fin : 2024-03-23

Passage des Cultures Médiathèque

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine

