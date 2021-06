Blain Blain Blain, Loire-Atlantique EXPOSITION « FOTOLAP » Blain Blain Catégories d’évènement: Blain

EXPOSITION « FOTOLAP » Blain, 9 juin 2021-9 juin 2021, Blain. EXPOSITION « FOTOLAP » 2021-06-09 – 2021-07-04 Château de la Groulaie 4 allée Olivier V de Clisson

Blain Loire-Atlantique L’association organise tous les ans une exposition départementale. Pendant un an, les photographes des clubs ont choisi leur thème, se sont investis et ont travaillé, pour soumettre chacun une série de trois photographies au regard aiguisé d’un jury de professionnels de la photographie.

Fotolap 2021 est donc la sélection des 34 meilleures séries (soit 113 photographies), produites dans les clubs de Loire Atlantique Photo. Loire Atlantique Photo, regroupement d’ateliers et de clubs photo, dont celui de Blain, a pour volonté de fédérer les clubs du département, pour leur permettre de travailler ensemble. Elle regroupe 24 associations représentant 547 adhérents. +33 6 88 34 72 38 Loire Atlantique Photo, regroupement d’ateliers et de clubs photo, dont celui de Blain, a pour volonté de fédérer les clubs du département, pour leur permettre de travailler ensemble. Elle regroupe 24 associations représentant 547 adhérents. L’association organise tous les ans une exposition départementale. Pendant un an, les photographes des clubs ont choisi leur thème, se sont investis et ont travaillé, pour soumettre chacun une série de trois photographies au regard aiguisé d’un jury de professionnels de la photographie.

Catégories d'évènement: Blain, Loire-Atlantique
Lieu Blain Adresse Château de la Groulaie 4 allée Olivier V de Clisson Ville Blain