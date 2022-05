Exposition Foto-Grafia par Jean Pommerolle à Fieulaine Fieulaine Fieulaine Catégories d’évènement: 02110

Partez à la découverte de l'estampe contemporaine lors de l'exposition de l'artiste Jean Pommerolle, Foto-Graphia, qui se tiendra à Fieulaine (1 rue de l'ancienne mairie) les samedis 11, 18 et 25 juin de 10h à 18h.

+33 6 37 40 64 21

