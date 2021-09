Salses-le-Château Forteresse de Salses Pyrénées-Orientales, Salses-le-Château Exposition Forteresse de Salses Salses-le-Château Catégories d’évènement: Pyrénées-Orientales

Salses-le-Château

Exposition Forteresse de Salses, 18 septembre 2021, Salses-le-Château. Exposition

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Forteresse de Salses

Le centre des monuments nationaux présente l’exposition “Il était une forêt” du 19 juin au 10 octobre 2021 à la forteresse de Salses. Tantôt magique, tantôt inquiétante, la forêt est depuis toujours au cœur des contes et des légendes et continue de hanter notre imaginaire. Dans les salles voutées de la forteresse, un parcours chorégraphié et fantasmagorique immerge le visiteur dans une ambiance mystérieuse à la découverte de figures légendaires. Petits et grands pourront ainsi, au gré de la découverte du monument, frissonner ou rêver. L’exposition composée de sept tableaux est présentée dans cinq salles différentes de la Forteresse de Salses : écuries, tour d’artillerie, infirmerie et boulangerie. Conception : Francis Adoue, centre des monuments nationaux Créations de : Sylvain Bossut, Olivier Bourdon, Daniel Giusiano, Colas Reydellet Graphisme : Thierry-François Combe Dans les salles voutées de la forteresse, un parcours chorégraphié et fantasmagorique immerge le visiteur dans une ambiance mystérieuse à la découverte de figures légendaires. Forteresse de Salses Avenue du château fort, 66600 Salses-le-Château Salses-le-Château Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Pyrénées-Orientales, Salses-le-Château Autres Lieu Forteresse de Salses Adresse Avenue du château fort, 66600 Salses-le-Château Ville Salses-le-Château lieuville Forteresse de Salses Salses-le-Château