Exposition Forgotten in the Dark – Hors les Murs Festival Circulation(s) Bibliothèque Claude Lévi-Strauss Paris, samedi 6 avril 2024.

Du samedi 06 avril 2024 au samedi 01 juin 2024

.Public adolescents adultes. gratuit

Sur inscription au 01 40 35 96 46 ou bibliotheque.claude.levi-strauss@paris.fr

Rendez-vous annuel du CENTQUATRE-PARIS, le festival Circulation(s) revient pour sa 14e édition avec une programmation multiforme et engagée, à l’image de la jeune création européenne.

Dans le cadre de son hors-les-murs, découvrez des œuvres inédites de Tom Kleinberg, artiste de la programmation, à la bibliothèque.

Forgotten in the Dark explore l’univers des ballroom, en tant que

métaphore des individus queers invisibilisé·es. Telles des créatures nocturnes,

ces ombres égarées dans l’obscurité sont réduites au silence, marginalisées par

les normes sociales diurnes. Le mouvement des ballroom, créé par et pour les

personnes LGBTQ+ racisées, issues des communautés noires et latino, tire son

origine des compétitions de danse et des défilés de mode, connus sous le nom de

« balls », qui ont émergé dans les années 1960 à Harlem, New York.

À travers un

film et une série photographique, Tom Kleinberg brise cette obscurité oppressive

en documentant les espaces vécus par les personnes queers dans les communautés

ballroom de Séoul et de Paris. Il leur offre une tribune pour exprimer leurs

vérités à travers la danse, et leur donne ainsi une voix puissante en les

rendant visibles au grand jour.

Né en 1998, Tom Kleinberg est un artiste pluridisciplinaire. À travers la

photographie et la vidéo, il explore les représentations des minorités

multiples. Son but est de donner une voix aux communautés marginalisées pour

questionner les normes, explorer les récits oubliés et créer des ponts entre

les différentes cultures et identités.

Exposition du samedi 6 avril au samedi 1er juin 2024

Vernissage le samedi 6 avril à 17h en présence de l’artiste. Entrée libre.

Cette exposition bénéficie du soutien de la Mairie du 19ème.

Bibliothèque Claude Lévi-Strauss 41 avenue de Flandre 75019 Paris

