Exposition « Forêt de Rognonas »

2022-11-11 10:00:00 – 2022-11-13 19:00:00

Bouches-du-Rhne Qui dit « Noël », dit forcément « sapin ». Alors, cette année, nous avons décidé de créer « La forêt de Rognonas » avec des sapins fabriqués et décorés à partir d’éléments de récupérations à venir découvrir à la MJC. Exposition « La Forêt de Rognonas » avec des sapins fabriqués et décorés à partir d’éléments de récupérations. MJC Avenue Ecoles Rognonas

