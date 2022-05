Exposition Forest Art Project Pont-en-Royans Pont-en-Royans Catégories d’évènement: Isère

Pont-en-Royans

Exposition Forest Art Project Pont-en-Royans, 21 mai 2022, Pont-en-Royans. Exposition Forest Art Project Le Musée de l’eau BP 15 Pont-en-Royans

2022-05-21 – 2022-10-31 Le Musée de l’eau BP 15

Pont-en-Royans Isère Pont-en-Royans EUR À partir du 21 mai jusqu’au 30 octobre 2022, le Grand Séchoir, le Musée de l’eau et le Couvent des Carmes ouvrent leurs espaces à près de 300 œuvres d’art inspirées de l’arbre, réalisées par 11 plasticiens internationaux. accueil@musee-eau.fr +33 4 76 36 15 53 https://musee-eau.fr/ Le Musée de l’eau BP 15 Pont-en-Royans

dernière mise à jour : 2022-05-06 par Office de Tourisme de Saint-Marcellin Vercors Isère

Détails Catégories d’évènement: Isère, Pont-en-Royans Autres Lieu Pont-en-Royans Adresse Le Musée de l'eau BP 15 Ville Pont-en-Royans lieuville Le Musée de l'eau BP 15 Pont-en-Royans Departement Isère

Pont-en-Royans Pont-en-Royans Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pont-en-royans/

Exposition Forest Art Project Pont-en-Royans 2022-05-21 was last modified: by Exposition Forest Art Project Pont-en-Royans Pont-en-Royans 21 mai 2022 Isère Pont-en-Royans

Pont-en-Royans Isère