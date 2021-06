Senonches Château de Senonches Eure-et-Loir, Senonches Exposition Forces de Nature à Senonches Château de Senonches Senonches Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

du samedi 3 juillet au samedi 25 septembre

### Découvrez les arbres taillés de Louis Renaudin ### du 3 juillet au 26 septembre 2021 ### au Château de Senonches (du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h) . Le sculpteur Louis Renaudin investit le château de Senonches avec une exposition composée d’une vingtaine de bois taillés. Son travail entre en résonance avec la valorisation du patrimoine naturel senonchois. Il propose un trait d’union entre le centre d’interprétation consacré à la Forêt et l’Homme que l’on peut découvrir dans le corps de logis, et notre environnement forestier. De grandes toiles abstraites du peintre Didier Lambert complète cette présentation. . Retrouvez le travail de l’artiste sur [www.louisrenaudin.com](http://www.louisrenaudin.com/) [instagram.com/renaudin_louis](https://www.instagram.com/renaudin_louis/) . **Atelier démonstration sur les outils de taille directe avec l’artiste** : – Le **samedi 31 juillet de 14h30 à 18h** et le **dimanche 1er août de 14h30 à 16h30** – Pendant les [_Journées Européennes du Patrimoin_](https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/)e le 18 et 19 septembre de 14h30 à 18h.. . renseignements 02 37 37 80 11 [chateau.senonches@gmail.com](mailto:chateau.senonches@gmail.com) [www.chateau-senonches.com](https://www.chateau-senonches.com/)

