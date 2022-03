Exposition Force & Elégance de Josée Quellier et Litschig La Ciotat, 22 avril 2022, La Ciotat.

Exposition Force & Elégance de Josée Quellier et Litschig La Ciotat

2022-04-22 – 2022-05-04

La Ciotat Bouches-du-Rhône

Qu’Isabelle Litschig aborde le corps, l’animal, le portrait, le paysage, cette force est toujours présente.

De la ligne de ses corps à celles des grues de La Ciotat, il n’y avait qu’un pas qu’elle a franchi depuis qu’elle habite à La Ciotat. Sa création suit sa vie.

Elle présente à la Galerie Barissardo des paysages éthérés entre ciel terre et mer, des corps envolés, un chant de grues, des sculptures, comme un besoin de relier l’énergie de la terre à celle du ciel pour que l’esprit s’élève.



Après une 1ère formation à la Manufacture de Sèvres puis au Greta Arts Appliqués suivis par de nombreux stages auprès de talentueux céramistes, Josée Quellier a exploré plusieurs univers dont la décoration intérieure, l’art de la table et les bijoux en utilisant différents médiums, différentes terres avec chacune leur spécificité.

Au fil du temps, améliorant son savoir-faire et en quête de plus de délicatesse, elle s’est tournée vers la porcelaine.

Dans un souci d’extrême finesse cherchant à la rendre translucide, aérienne, jouant avec la fragilité, le travail de la ligne pure domine.

Chaque nouvelle expérience est l’occasion d’exprimer sa vision de la nature, source majeure de son inspiration.

Son travail n’est qu’invention alimentée par ses rêveries et interprétation du réel.

L’adjonction de papier, de fibres textiles, comme le lin, donnent à la porcelaine du corps et une grande souplesse.

Tant de choses restent à dire et à faire avec la porcelaine, matériau primaire et pourtant si noble.

Depuis 40 ans, les œuvres d’Isabelle Litschig se succèdent avec toujours autant d’énergie.

Il y a une vingtaine d’années, Josée Quellier a mis les mains dans la terre non pas pour cultiver son jardin mais pour modeler.

galeriebarissardo@outlook.fr +33 6 51 36 58 94 http://www.barissardo.com/

