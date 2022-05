EXPOSITION “FORCE DE LA NATURE” Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire Pour les enfants (dès 7 ans) : découvrir et réfléchir sur les paysages de l’Anjou, la faune, la flore, les fragilités et les forces de la nature. Pour les adultes : découvrir et comprendre les enjeux existants sur les espaces naturels sensibles de Maine-et-Loire, s’informer sur les actions du Département en faveur des milieux naturels, percevoir les richesses faunistiques et floristiques de l’Anjou. en dehors du Festival Ralentissons, sur RDV. Une exposition ludique, pédagogique et interactive pour tous les publics. contact@theatredelevre.fr +33 2 53 20 20 21 http://theatredelevre.fr/ Pour les enfants (dès 7 ans) : découvrir et réfléchir sur les paysages de l’Anjou, la faune, la flore, les fragilités et les forces de la nature. Pour les adultes : découvrir et comprendre les enjeux existants sur les espaces naturels sensibles de Maine-et-Loire, s’informer sur les actions du Département en faveur des milieux naturels, percevoir les richesses faunistiques et floristiques de l’Anjou. en dehors du Festival Ralentissons, sur RDV. Notre-Dame-du-Marillais – LE MARILLAIS 133 rue du Vieux Bourg Mauges-sur-Loire

