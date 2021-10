Paris Mairie du 14e arrondissement île de France, Paris Exposition Footballeuses Mairie du 14e arrondissement Paris Catégories d’évènement: île de France

Exposition Footballeuses Mairie du 14e arrondissement, 8 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 8 au 18 octobre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 7h à 23h

gratuit

Dans le cadre de la Semaine Parisienne de Lutte Contre les Discriminations Cette exposition a été réalisée à l’occasion de la Coupe du Monde Féminine 2019 pour laquelle l’association “les Dégommeuses” lançait un grand concours de création d’affiches. Les Dégommeuses est une équipe de football et une association militante composée majoritairement de femmes lesbiennes : son but est de lutter contre le sexisme, les LGBTphobies et toutes les discriminations dans le sport et par le sport. Cette exposition a lieu sur les grilles du square Ferdinand Brunot à la Mairie du 14è arrondissement. Expositions -> Photographie Mairie du 14e arrondissement 2 place Ferdinand Brunot Paris 75014

4 : Mouton-Duvernet (263m) 4, 6 : Denfert – Rochereau (374m)

