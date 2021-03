Exposition Fontvieille, détour par le Moyen Âge, 1 juin 2021-1 juin 2021, Fontvieille.

Exposition Fontvieille, détour par le Moyen Âge 2021-06-01 – 2021-09-30 Chemin de Montauban Château de Montauban

Fontvieille 13990 Fontvieille

Château de Montauban – Exposition Fontvieille, détour par le Moyen Âge.



Cette superbe bâtisse, composée d’une façade monumentale du XIXème siècle accolée à un mas du XVIIème siècle était la demeure de la famille Ambroy qui accueillit Alphonse Daudet lors de ses séjours en Provence. Daudet y fit des passages réguliers avec son épouse Julia à partir de 1863, sur l’invitation de ses cousins. Ce fur le décor de bon nombre de ses romans. Devenu centre muséal dédié à l’histoire du village, le Château de Montauban présente aujourd’hui la préfiguration d’un vaste projet culturel dans lequel s’inscrit déjà l’exposition Fontvieille, détour par le Moyen Âge dédiée aux découverte archéologique du territoire.

Le parcours de cette exposition offre trois axes thématiques: les hommes et les lieux de pouvoir, la société et les activités économiques des villes et des campagnes, le domaine de l’invisible entre spiritualité et croyances populaires. Sont présentés près de 350 objets archéologiques mis au jour sur le territoire de Fontvieille et aux alentours. Ils évoquent pour l’essentiel le souvenir de quotidiens modestes: outillage agro-pastoral, artisanats, tables de jeu, ciseaux, vaisselles en terre cuite…. La scénographie fait une place importante à l’image au travers d’une très riche sélection de sources iconographiques inédites.

Fontvieille, détour par le Moyen Âge est une exposition au Château de Montauban qui invite le public à venir découvrir le patrimoine archéologique des Alpilles, au travers d’une très riche sélection de sources iconographiques inédites.

+33 4 90 54 67 49

Fontvieille, détour par le Moyen Âge est une exposition au Château de Montauban qui invite le public à venir découvrir le patrimoine archéologique des Alpilles, au travers d’une très riche sélection de sources iconographiques inédites.

Château de Montauban – Exposition Fontvieille, détour par le Moyen Âge.



Cette superbe bâtisse, composée d’une façade monumentale du XIXème siècle accolée à un mas du XVIIème siècle était la demeure de la famille Ambroy qui accueillit Alphonse Daudet lors de ses séjours en Provence. Daudet y fit des passages réguliers avec son épouse Julia à partir de 1863, sur l’invitation de ses cousins. Ce fur le décor de bon nombre de ses romans. Devenu centre muséal dédié à l’histoire du village, le Château de Montauban présente aujourd’hui la préfiguration d’un vaste projet culturel dans lequel s’inscrit déjà l’exposition Fontvieille, détour par le Moyen Âge dédiée aux découverte archéologique du territoire.

Le parcours de cette exposition offre trois axes thématiques: les hommes et les lieux de pouvoir, la société et les activités économiques des villes et des campagnes, le domaine de l’invisible entre spiritualité et croyances populaires. Sont présentés près de 350 objets archéologiques mis au jour sur le territoire de Fontvieille et aux alentours. Ils évoquent pour l’essentiel le souvenir de quotidiens modestes: outillage agro-pastoral, artisanats, tables de jeu, ciseaux, vaisselles en terre cuite…. La scénographie fait une place importante à l’image au travers d’une très riche sélection de sources iconographiques inédites.