Exposition “Fontaine ardente” Le Tréport, 26 mai 2022, Le Tréport.

Exposition “Fontaine ardente” Le Tréport

2022-05-26 15:00:00 15:00:00 – 2022-06-26 18:00:00 18:00:00

Le Tréport Seine-Maritime Le Tréport

En plus, Armel Louis, le libraire-auteur-éditeur de La Lucarne des Ecrivains, sera aussi de la partie et présentera la prochaine exposition “Fontaine ardente”… chez Fontaine de la Mare, bien sûr.

Sept artistes autour d’un même livre “Fontaine ardente” : la diaphane Delfine Guy, la cartophile Caroline Lauzain, l’aquanaute Alexandra Fontaine, le citationniste Fontaine de la Mare, la non-genrée Lourtis, l’outre-tombeur Claude Yvans, et le marxiste-leviniste Zeglobo Zeraphim.

En 13 dessins, chaque artiste a accompagné à sa manière les 13 séquences du texte central d’Armel Louis : sept variations sur la sensualité, le désir, l’érotisme, l’amour toujours…

fontainedelamare1@gmail.com +33 6 72 85 79 72

