Les récits et la justice sociale sont au cœur de l’œuvre de Deirdre Brennan qui, comme photojournaliste, a vu son travail publié dans de grands quotidiens et hebdomadaires internationaux tels The New York Times, Time Magazine, Newsweek ou encore Stern. “Following Ulysses” s’appuie sur la structure et le plan du livre de Joyce pour penser les enjeux politiques, raciaux et sociaux du Dublin moderne. Correspondant chacune à un chapitre du roman, les dix-huit photos noir et blanc exposées dans la cour du Centre Culturel Irlandais livrent un message fort, du portrait – rappelant une pietà – d’un sans-abri avec ses chiens dans “Ithaque”, aux troublantes manifestantes pour la révocation du 8e amendement sur l’avortement dans “Les Lestrygons”, en passant par d’autres évocations immédiatement reconnaissables du passé et du présent de la ville. Exposition visible jusqu’au 17 juin 2022 Entrée libre tous les jours : 14h-18h (nocturne le mercredi jusqu’à 20h) Fermé les jours fériés Avec le soutien de Culture Ireland Plus de détails : [www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/deirdre-brennan](http://www.centreculturelirlandais.com/en-ce-moment/expositions-evenements/deirdre-brennan)

Centre Culturel Irlandais 5 rue des Irlandais 75005 Paris Paris Paris 5e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T18:00:00;2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T21:30:00