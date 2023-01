Exposition Folle comme une image d’Yvon Le Men Lannion, 28 janvier 2023, Lannion Lannion.

Exposition Folle comme une image d’Yvon Le Men

Chapelle des Ursulines Place des Ursulines Lannion Côtes-d’Armor Place des Ursulines Chapelle des Ursulines

2023-01-28 14:00:00 – 2023-04-01 18:00:00

Place des Ursulines Chapelle des Ursulines

Lannion

Côtes-d’Armor

Lannion

Du mardi au samedi de 14h à 18h ainsi que les jeudis et samedis de 10h à 12h30.

« Une image, pas des images, l’image que l’on trouvait dans les tablettes de chocolat et qui nous faisaient rêver au de-là du visage, du paysage qu’elle représentait.

La débâcle de la Bérézina, une petite maison enfouie sous la neige, les Nymphéas de Monet ou le Cri de Munch qui nous perçait le cœur. La jeune fille à la perle qui nous le rallumait.

Ici, les images sont plus modestes, mais puissantes dans leur modestie, dans leur légèreté. Elles m’accompagnent depuis longtemps, très longtemps. Elles viennent d’Haïti, de Chine, du Japon, de Finlande, d’Espagne, de Bretagne, d’hier, d’aujourd’hui, de mes multiples voyages et de mes multiples rencontres.

A deux pas ou au-delà. Elles ont donné naissance à des poèmes, à des livres. A la joie de les contempler, éclairées par la lever du jour, la tombée de la nuit. Eclairées surtout par les différents regards de mes différents hôtes.

Certains artistes sont célèbres, célébrés dans les livres. D’autres, non. Peu importe. Ce qui compte, c’est l’envie de partager ce long chemin de cueillette avec des hommes, des femmes, des enfants qui, en les contemplant, leur donneront du temps, et, par là même, d’autres vies à voir, à travers leurs yeux. »

+33 2 96 46 64 22 http://www.lannion.bzh/

Place des Ursulines Chapelle des Ursulines Lannion

dernière mise à jour : 2023-01-24 par