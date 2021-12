Paris Médiathèque musicale de Paris (MMP) île de France, Paris Exposition « Folkways records, une encyclopédie sonore à contre-courant » Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Exposition « Folkways records, une encyclopédie sonore à contre-courant » Médiathèque musicale de Paris (MMP), 25 janvier 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du mardi 25 janvier 2022 au samedi 02 juillet 2022 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 12h00 à 19h00

gratuit

En 40 ans d’activité, l’éminent label new-yorkais a constitué, dans un idéal cosmopolite, un catalogue de plus de 2000 références : musique folk du monde entier, jazz, field recording, musique pour enfants, documentaires… Aujourd’hui, la Médiathèque musicale de Paris conserve près de 300 disques de Folkways qui reposent dans les archives sonores. À travers cette collection passionnante, on peut découvrir toutes les facettes du label : son panorama musical très large, les pochettes du designer Ronald Clyne, les influences de son fondateur historique Moses Asch ainsi que certains grands classiques et d’autres curiosités qui font l’identité de Folkways. Médiathèque musicale de Paris (MMP) 8 porte Saint Eustache Paris 75001

4 : Les Halles (Paris) (52m) A : Châtelet les Halles (Paris) (157m) 4 : Étienne Marcel (Paris) (305m)

Contact : 01 55 80 75 30 mmp@paris.fr https://www.facebook.com/Mediatheque.Musicale.Paris https://twitter.com/MmpParis/ Expo;Musique

Date complète :

2022-01-25T12:00:00+01:00_2022-01-25T19:00:00+01:00;2022-01-26T12:00:00+01:00_2022-01-26T19:00:00+01:00;2022-01-27T12:00:00+01:00_2022-01-27T19:00:00+01:00;2022-01-28T12:00:00+01:00_2022-01-28T19:00:00+01:00;2022-01-29T12:00:00+01:00_2022-01-29T19:00:00+01:00;2022-02-01T12:00:00+01:00_2022-02-01T19:00:00+01:00;2022-02-02T12:00:00+01:00_2022-02-02T19:00:00+01:00;2022-02-03T12:00:00+01:00_2022-02-03T19:00:00+01:00;2022-02-04T12:00:00+01:00_2022-02-04T19:00:00+01:00;2022-02-05T12:00:00+01:00_2022-02-05T19:00:00+01:00;2022-02-08T12:00:00+01:00_2022-02-08T19:00:00+01:00;2022-02-09T12:00:00+01:00_2022-02-09T19:00:00+01:00;2022-02-10T12:00:00+01:00_2022-02-10T19:00:00+01:00;2022-02-11T12:00:00+01:00_2022-02-11T19:00:00+01:00;2022-02-12T12:00:00+01:00_2022-02-12T19:00:00+01:00;2022-02-15T12:00:00+01:00_2022-02-15T19:00:00+01:00;2022-02-16T12:00:00+01:00_2022-02-16T19:00:00+01:00;2022-02-17T12:00:00+01:00_2022-02-17T19:00:00+01:00;2022-02-18T12:00:00+01:00_2022-02-18T19:00:00+01:00;2022-02-19T12:00:00+01:00_2022-02-19T19:00:00+01:00;2022-02-22T12:00:00+01:00_2022-02-22T19:00:00+01:00;2022-02-23T12:00:00+01:00_2022-02-23T19:00:00+01:00;2022-02-24T12:00:00+01:00_2022-02-24T19:00:00+01:00;2022-02-25T12:00:00+01:00_2022-02-25T19:00:00+01:00;2022-02-26T12:00:00+01:00_2022-02-26T19:00:00+01:00;2022-03-01T12:00:00+01:00_2022-03-01T19:00:00+01:00;2022-03-02T12:00:00+01:00_2022-03-02T19:00:00+01:00;2022-03-03T12:00:00+01:00_2022-03-03T19:00:00+01:00;2022-03-04T12:00:00+01:00_2022-03-04T19:00:00+01:00;2022-03-05T12:00:00+01:00_2022-03-05T19:00:00+01:00;2022-03-08T12:00:00+01:00_2022-03-08T19:00:00+01:00;2022-03-09T12:00:00+01:00_2022-03-09T19:00:00+01:00;2022-03-10T12:00:00+01:00_2022-03-10T19:00:00+01:00;2022-03-11T12:00:00+01:00_2022-03-11T19:00:00+01:00;2022-03-12T12:00:00+01:00_2022-03-12T19:00:00+01:00;2022-03-15T12:00:00+01:00_2022-03-15T19:00:00+01:00;2022-03-16T12:00:00+01:00_2022-03-16T19:00:00+01:00;2022-03-17T12:00:00+01:00_2022-03-17T19:00:00+01:00;2022-03-18T12:00:00+01:00_2022-03-18T19:00:00+01:00;2022-03-19T12:00:00+01:00_2022-03-19T19:00:00+01:00;2022-03-22T12:00:00+01:00_2022-03-22T19:00:00+01:00;2022-03-23T12:00:00+01:00_2022-03-23T19:00:00+01:00;2022-03-24T12:00:00+01:00_2022-03-24T19:00:00+01:00;2022-03-25T12:00:00+01:00_2022-03-25T19:00:00+01:00;2022-03-26T12:00:00+01:00_2022-03-26T19:00:00+01:00;2022-03-29T12:00:00+01:00_2022-03-29T19:00:00+01:00;2022-03-30T12:00:00+01:00_2022-03-30T19:00:00+01:00;2022-03-31T12:00:00+01:00_2022-03-31T19:00:00+01:00;2022-04-01T12:00:00+01:00_2022-04-01T19:00:00+01:00;2022-04-02T12:00:00+01:00_2022-04-02T19:00:00+01:00;2022-04-05T12:00:00+01:00_2022-04-05T19:00:00+01:00;2022-04-06T12:00:00+01:00_2022-04-06T19:00:00+01:00;2022-04-07T12:00:00+01:00_2022-04-07T19:00:00+01:00;2022-04-08T12:00:00+01:00_2022-04-08T19:00:00+01:00;2022-04-09T12:00:00+01:00_2022-04-09T19:00:00+01:00;2022-04-12T12:00:00+01:00_2022-04-12T19:00:00+01:00;2022-04-13T12:00:00+01:00_2022-04-13T19:00:00+01:00;2022-04-14T12:00:00+01:00_2022-04-14T19:00:00+01:00;2022-04-15T12:00:00+01:00_2022-04-15T19:00:00+01:00;2022-04-16T12:00:00+01:00_2022-04-16T19:00:00+01:00;2022-04-19T12:00:00+01:00_2022-04-19T19:00:00+01:00;2022-04-20T12:00:00+01:00_2022-04-20T19:00:00+01:00;2022-04-21T12:00:00+01:00_2022-04-21T19:00:00+01:00;2022-04-22T12:00:00+01:00_2022-04-22T19:00:00+01:00;2022-04-23T12:00:00+01:00_2022-04-23T19:00:00+01:00;2022-04-26T12:00:00+01:00_2022-04-26T19:00:00+01:00;2022-04-27T12:00:00+01:00_2022-04-27T19:00:00+01:00;2022-04-28T12:00:00+01:00_2022-04-28T19:00:00+01:00;2022-04-29T12:00:00+01:00_2022-04-29T19:00:00+01:00;2022-04-30T12:00:00+01:00_2022-04-30T19:00:00+01:00;2022-05-03T12:00:00+01:00_2022-05-03T19:00:00+01:00;2022-05-04T12:00:00+01:00_2022-05-04T19:00:00+01:00;2022-05-05T12:00:00+01:00_2022-05-05T19:00:00+01:00;2022-05-06T12:00:00+01:00_2022-05-06T19:00:00+01:00;2022-05-07T12:00:00+01:00_2022-05-07T19:00:00+01:00;2022-05-10T12:00:00+01:00_2022-05-10T19:00:00+01:00;2022-05-11T12:00:00+01:00_2022-05-11T19:00:00+01:00;2022-05-12T12:00:00+01:00_2022-05-12T19:00:00+01:00;2022-05-13T12:00:00+01:00_2022-05-13T19:00:00+01:00;2022-05-14T12:00:00+01:00_2022-05-14T19:00:00+01:00;2022-05-17T12:00:00+01:00_2022-05-17T19:00:00+01:00;2022-05-18T12:00:00+01:00_2022-05-18T19:00:00+01:00;2022-05-19T12:00:00+01:00_2022-05-19T19:00:00+01:00;2022-05-20T12:00:00+01:00_2022-05-20T19:00:00+01:00;2022-05-21T12:00:00+01:00_2022-05-21T19:00:00+01:00;2022-05-24T12:00:00+01:00_2022-05-24T19:00:00+01:00;2022-05-25T12:00:00+01:00_2022-05-25T19:00:00+01:00;2022-05-26T12:00:00+01:00_2022-05-26T19:00:00+01:00;2022-05-27T12:00:00+01:00_2022-05-27T19:00:00+01:00;2022-05-28T12:00:00+01:00_2022-05-28T19:00:00+01:00;2022-05-31T12:00:00+01:00_2022-05-31T19:00:00+01:00;2022-06-01T12:00:00+01:00_2022-06-01T19:00:00+01:00;2022-06-02T12:00:00+01:00_2022-06-02T19:00:00+01:00;2022-06-03T12:00:00+01:00_2022-06-03T19:00:00+01:00;2022-06-04T12:00:00+01:00_2022-06-04T19:00:00+01:00;2022-06-07T12:00:00+01:00_2022-06-07T19:00:00+01:00;2022-06-08T12:00:00+01:00_2022-06-08T19:00:00+01:00;2022-06-09T12:00:00+01:00_2022-06-09T19:00:00+01:00;2022-06-10T12:00:00+01:00_2022-06-10T19:00:00+01:00;2022-06-11T12:00:00+01:00_2022-06-11T19:00:00+01:00;2022-06-14T12:00:00+01:00_2022-06-14T19:00:00+01:00;2022-06-15T12:00:00+01:00_2022-06-15T19:00:00+01:00;2022-06-16T12:00:00+01:00_2022-06-16T19:00:00+01:00;2022-06-17T12:00:00+01:00_2022-06-17T19:00:00+01:00;2022-06-18T12:00:00+01:00_2022-06-18T19:00:00+01:00;2022-06-21T12:00:00+01:00_2022-06-21T19:00:00+01:00;2022-06-22T12:00:00+01:00_2022-06-22T19:00:00+01:00;2022-06-23T12:00:00+01:00_2022-06-23T19:00:00+01:00;2022-06-24T12:00:00+01:00_2022-06-24T19:00:00+01:00;2022-06-25T12:00:00+01:00_2022-06-25T19:00:00+01:00;2022-06-28T12:00:00+01:00_2022-06-28T19:00:00+01:00;2022-06-29T12:00:00+01:00_2022-06-29T19:00:00+01:00;2022-06-30T12:00:00+01:00_2022-06-30T19:00:00+01:00;2022-07-01T12:00:00+01:00_2022-07-01T19:00:00+01:00;2022-07-02T12:00:00+01:00_2022-07-02T19:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque musicale de Paris (MMP) Adresse 8 porte Saint Eustache Ville Paris lieuville Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris