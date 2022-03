Exposition «Folies textiles» Lezoux Lezoux Catégories d’évènement: Lezoux

Lezoux Puy-de-Dôme Un projet collectif qui a résisté à la crise sanitaire ! Des créa­tions textiles originales en tissus et en pop-up inspirées des 4 éléments (air-terre-eau-feu). À découvrir sans modération ! Expo du 16 mars au 30 avril. mediatheque@ccdoreallier.fr +33 4 73 78 11 07 https://www.mediatheques-entre-dore-et-allier.fr/ Médiathèque Entre Dore et Allier 1 rue du Dr Grimaud Lezoux

