Bas-Rhin Avolsheim L’Association des Amis d’Avolsheim (AAA) et l’Aclama d’Avolsheim organisent la 11ème édition de la foire aux plantes dans un cadre agréable et bucolique, à l’ombre des arbres du Parc Audéoud, au centre du village d’Avolsheim. Cette manifestation, ouverte à tous et libre d’accès, sera l’occasion pour tous les jardiniers amateurs d’exposer, de vendre ou d’échanger leurs replants, fleurs, légumes ou autres plantes. D’autres exposants proposeront des produits ou des ustensiles en rapport avec le jardin et le potager : outils de jardins, décos extérieures, produits dérivés des plantes (produits bio, friandises, infusions, etc…).

Tout au long de la journée, les visiteurs pourront se rafraîchir et se restaurer auprès du stand de boissons et gâteaux. Une restauration sera également assurée à midi. Dans un cadre agréable et bucolique, découvrez le travail de jardinier amateurs et professionnels. +33 3 88 38 66 13 Avolsheim

dernière mise à jour : 2023-02-24 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig

