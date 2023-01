EXPOSITION “FLUX DES ÂMES” DE MAKIKO FURUICHI Saumur, 26 janvier 2023, Saumur .

EXPOSITION “FLUX DES ÂMES” DE MAKIKO FURUICHI

19 rue Léopold Palustre Saint-Hilaire Saint-Florent Saumur Maine-et-Loire

2023-01-26 – 2023-01-26

Saint-Hilaire Saint-Florent 19 rue Léopold Palustre

Saumur

Maine-et-Loire

L’artiste, Makiko FURUICHI, a investi les caves monumentales de la Maison Ackerman début 2021 pour donner vie à une œuvre picturale envoûtante « Flux des âmes ». Enthousiaste à l’idée de pouvoir s’exprimer à même les parois de la galerie troglodytique, à l’image des grottes ornées du Paléolithique, l’artiste reconnue pour son étonnante maîtrise de l’aquarelle s’inspire ici directement de l’art pariétal en utilisant la technique de la peinture à la chaux.

Un défi délibéré et stimulant pour Makiko FURUICHI qui a décidé de venir recouvrir le plafond de cette galerie majestueuse en peignant des éléments fantasmagoriques colorés comme des « Yokai ». Ces créatures hybrides surnaturelles, issues de légendes japonaises et traduites par « esprit ou démon » en français, sont des spectres imaginés par les humains pour symboliser l’inexplicable. Malveillants ou farceurs, ces esprits démontrent les vices et peurs de l’Homme, l’étrange mais aussi les côtés joyeux de la vie. Avant de se retrouver face à cette multitude de formes enchevêtrées d’où se dégage une énergie puissante, le visiteur disposera de torches lumineuses modelées par l’artiste pour le guider tel un premier découvreur au sein de cette grotte envoûtante.

Au coeur de cet espace hors-normes, deux grands miroirs installés face à face, de part et d’autre de la galerie, créent une impressionnante mise en abyme simulant une cavité creusée dans le tuffeau. Le visiteur se retrouve alors face à lui-même et son reflet démultiplié, au sein de ce tunnel artificiel continu. « Pour cette installation infinie, je me suis notamment inspirée d’un classique de l’imagerie japonaise : Fushimi Inari Taisha, le sanctuaire aux 10 000 torii (portails traditionnels vermillons érigés à l’entrée des sanctuaires shinto) situé au sud de Kyoto. L’alignement de ces milliers de torii forme un immense couloir dégageant une aura empreinte de magie, aussi déroutante que fascinante » précise Makiko FURUICHI. Un instant suspendu, hors du temps qui invite le spectateur à un véritable moment d’introspection.

L’artiste japonaise, Makiko FURUICHI, 7e lauréat de la Résidence Ackerman-Fontevraud, s’est inspiré de l’art pariétal et a peint à même la roche des caves majestueuses de la Maison Ackerman des éléments fantasmagoriques colorés issus de son imaginaire.

