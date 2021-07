Villages du Lac de Paladru Grange dîmière Isère, Villages du Lac de Paladru Exposition – Flux d’argiles Grange dîmière Villages du Lac de Paladru Catégories d’évènement: Isère

La céramiste plasticienne Jane Norbury aime la terre, les terres. Elle les approche dans leurs différents états : brut, poudre, malléable, fluide, cuite… Peu importe, l’essentiel étant ces 5 lettres T.E.R.R.E qui la relient à notre ancrage terrestre.

Entrée libre

Exposition de la céramiste Jane Norbury, céramiste-plasticienne. Grange dîmière Route de la grange dimière, Le Pin 38730 Villages du Lac de Paladru Le Pin Isère

