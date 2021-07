Exposition » Flux » – Association Hors-Pistes Plouezoc’h, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Plouezoc'h.

Exposition » Flux » – Association Hors-Pistes 2021-07-18 14:00:00 – 2021-08-06 19:00:00 Maison de la Mer au Dourduff-en-mer Dourduff-en-mer

Plouezoc’h Finistère Plouezoc’h

Exposition « Flux » du Collectif et Association HORS-PISTES

Du 18 juillet au 6 août à la maison de la mer au Dourduff-en-mer / Plouezoc’h, avec Gaelle Ben el Hocine, Marie Tridon et Solenn Hémart.

Flux, rencontre de flots, de matières, bois, terre, grain et lagans, en écho à l’environnement marin.

Cette exposition réalise le projet d’influer un instant dans cet endroit singulier qu’est Mez ar Zand, d’en saisir ensemble, les éclats, des matières et des courants.

Bois gravé, sculptures céramique, photographie et tissage…

Le vernissage aura lieu le samedi 17 juillet à 19h.

Deux ateliers organisés par les Hors-Pistes ( Association « arts et rencontres ») y auront lieu :

– Atelier « Écrire l’instant » Dimanche 25 juillet 10h/13h

Observer, sentir, ressentir et écrire. Venez écrire à partir du lieu, du moment, du présent. Partager vos mots, vos récits …

et laissez-vous surprendre par la poésie qui surgit de l’instant.

Cet atelier d’écriture pour ado et adultes vous propose de jouer avec vos mots, ceux des autres en passant de l’Oulipo au Haïku.

15 euros Pour Ados/adultes Renseignements et réservation : Katell Salazar – 06 61 87 17 43 – katell.salazar@gmail.co

– Atelier « Courrier atypique » Dimanche 25 juillet de 14h30/17h30

Au cœur de la baie de Morlaix, inspirez… et laissez vous porter vers la création de courriers.

Se promener, glaner, penser à ici, à l’autre… À portée de mains des outils et leur procédés pour composer,

coller, écrire vers une correspondance atypique…

15 euros (10 euros atelier et 5 euros adhésion) A partir de 8 ans, matériel fourni, renseignements et réservation : 06 05 02 10 85 h.solenn@yahoo.fr

horspistes@laposte.net http://hors-pistes.jimdosite.com/

Exposition « Flux » du Collectif et Association HORS-PISTES

Du 18 juillet au 6 août à la maison de la mer au Dourduff-en-mer / Plouezoc’h, avec Gaelle Ben el Hocine, Marie Tridon et Solenn Hémart.

Flux, rencontre de flots, de matières, bois, terre, grain et lagans, en écho à l’environnement marin.

Cette exposition réalise le projet d’influer un instant dans cet endroit singulier qu’est Mez ar Zand, d’en saisir ensemble, les éclats, des matières et des courants.

Bois gravé, sculptures céramique, photographie et tissage…

Le vernissage aura lieu le samedi 17 juillet à 19h.

Deux ateliers organisés par les Hors-Pistes ( Association « arts et rencontres ») y auront lieu :

– Atelier « Écrire l’instant » Dimanche 25 juillet 10h/13h

Observer, sentir, ressentir et écrire. Venez écrire à partir du lieu, du moment, du présent. Partager vos mots, vos récits …

et laissez-vous surprendre par la poésie qui surgit de l’instant.

Cet atelier d’écriture pour ado et adultes vous propose de jouer avec vos mots, ceux des autres en passant de l’Oulipo au Haïku.

15 euros Pour Ados/adultes Renseignements et réservation : Katell Salazar – 06 61 87 17 43 – katell.salazar@gmail.co

– Atelier « Courrier atypique » Dimanche 25 juillet de 14h30/17h30

Au cœur de la baie de Morlaix, inspirez… et laissez vous porter vers la création de courriers.

Se promener, glaner, penser à ici, à l’autre… À portée de mains des outils et leur procédés pour composer,

coller, écrire vers une correspondance atypique…

15 euros (10 euros atelier et 5 euros adhésion) A partir de 8 ans, matériel fourni, renseignements et réservation : 06 05 02 10 85 h.solenn@yahoo.fr

dernière mise à jour : 2021-07-06 par