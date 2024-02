Exposition Fluctuations Le Volcan Scène nationale du Havre Le Havre, vendredi 24 mai 2024.

Le Volcan Scène nationale du Havre invite la créatrice d’œuvres lumineuses Caty Olive à faire résonner son architecture, pour le moins singulière, avec son environnement. Une scénographie lumineuse inédite qui souligne les forces de l’édifice, entre stabilité et mouvement. Car pour l’artiste, le Volcan, un solide édifice dont la base est profondément ancrée dans le sol, exprime la stabilité.

Prenant sa place au centre d’un espace ouvert, il est exposé à toutes les variations les fluctuations des masses d’air, les changements de densité atmosphérique, de la lumière et du vent viennent confronter leurs turbulences à la permanence de ce corps de béton. D’autre part, le calme du bâtiment abrite une véritable vie interne, fruit de l’activité d’un lieu culturel et social productif, qui génère des circulations humaines plus ou moins intenses. C’est cette relation entre ces deux forces en présence que l’artiste propose de restituer sous forme d’impressions lumineuses à la surface des pentes de l’édifice.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 21:00:00

fin : 2024-05-25 23:00:00

Le Volcan Scène nationale du Havre 8 Place Oscar Niemeyer

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie billetterie@levolcan.com

