Exposition Florian DIARA Saint-Valery-en-Caux, 2 avril 2022, Saint-Valery-en-Caux.

Exposition Florian DIARA Quai du Havre Maison Henri IV Saint-Valery-en-Caux

2022-04-02 14:00:00 – 2022-05-15 17:00:00 Quai du Havre Maison Henri IV

Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime Saint-Valery-en-Caux

Exposition de Florian DIARA “morsure”

Itinéraire d’un jeune homme inspiré

Florian Diarra, peintre sculpteur photographe

La Côte d’Ivoire, New York, la Normandie : entre ces trois pôles, se tisse une œuvre pulsionnelle, obsessionnelle.

Au fil du temps le travail s’épure. Les figures africaines du début s’estompent et cèdent la place à une « pâte africaine », l’Afrique ethnique se transforme progressivement en Afrique tellurique.

Le travail de Florian Diarra a quitté sa dimension politique, revendicatrice, pour plus d’espace.

La figure disparaît de son œuvre peint.

Florian Diarra travaille la nuit. La nuit est créative, féconde. Mais il ne peint pas, il gratte, il repasse une, puis des couches successives de peinture qu’il gratte à nouveau pour faire apparaître des mémoires enfouies.

Il peint en noir la respiration de la terre. Le noir de ses œuvres est plus que le noir de la nuit, c’est le noir du cosmos, de la Voie Lactée. Le noir n’est plus politique, il est devenu magmatique.

Dans l’épaisseur des brouillards normands, une fournaise émerge, une œuvre prend naissance, se construit.

La couleur noire est passée du genre humain au genre cosmique.

A la Maison Henri IV, 3bis quai de la Batellerie, entrée libre.

En avril, les vendredis, samedis et dimanches de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00,

En mai, du mercredi au dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00.

accueilmaisonhenri4@ville-saint-valery-en-caux.fr +33 2 35 57 14 13

Quai du Havre Maison Henri IV Saint-Valery-en-Caux

