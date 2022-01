Exposition – Florent Denis Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Exposition – Florent Denis
Pléneuf-Val-André
14-20 février 2022
Salle des Régates, Promenade de la digue

Peinture et Posca. Passionné par le dessin et la peinture, Florent Denis utilise des crayons de peinture à la gouache et des marqueurs alcools. Sa spécialité ? L'association des couleurs intégrée sur ses créations. Ouvert à tous.

