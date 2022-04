[EXPOSITION] Florence Michau et Hortense Haupais

2022-07-30 15:00:00 – 2022-08-15 19:00:00 Sculpteur normande, Florence Michau a un univers artistique qui s'est construit autour de la passion d'une vie, la vie à travers un mouvement et le rêve à travers un sentiment. Sa source d'inspiration principal est le cheval. Hortense Haupais est artiste ébéniste, restauratrice de mobiliers anciens. Ses réalisations artistiques représentent des intérieurs comme autant de fenêtres sur des ailleurs imaginaires. Les vues picturales au travers d'une fenêtre, les perspectives sur la nature sont nombreuses.

