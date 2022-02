Exposition florale estivale sur la thématique du bleu sous toutes ses coutures Jardin d’horticulture Pierre Schneiter Reims Catégories d’évènement: Marne

Visite guidée de 45mn à 1h suivant les groupes. Un jeu de piste à la recherche des lézards bleus clôturera la visite. En complément le samedi 4 juin, visite historique de 15h à 15h30 et de 16h à 16h30.

Gratuit, entrée libre, sans inscription

Visite guidée. Jardin d’horticulture Pierre Schneiter Boulevard Roederer, 51100 REIMS, France Reims Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:30:00 2022-06-04T15:30:00;2022-06-04T15:30:00 2022-06-04T16:30:00;2022-06-04T16:30:00 2022-06-04T17:30:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T11:00:00;2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:30:00 2022-06-05T15:30:00;2022-06-05T15:30:00 2022-06-05T16:30:00;2022-06-05T16:30:00 2022-06-05T17:30:00

