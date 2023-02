Exposition : Flo Colore, peinture poétique et graphique. Médiathèque de Morbier Morbier Morbier Catégories d’Évènement: Jura

Exposition : Flo Colore, peinture poétique et graphique. Médiathèque de Morbier, 15 mars 2023, Morbier Morbier. Exposition : Flo Colore, peinture poétique et graphique. 24 Place du Crétet Médiathèque de Morbier Morbier Jura Médiathèque de Morbier 24 Place du Crétet

Jura Morbier Venez découvrir l’exposition de peinture poétique et de graphique de Flo Colore à la médiathèque de Morbier. mediatheque@arcade-cchj.fr +33 3 84 33 01 75 https://www.mediathequearcade.fr/ Médiathèque de Morbier 24 Place du Crétet Morbier

