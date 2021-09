Bessières Bessières Bessières, Haute-Garonne EXPOSITION FLEX Bessières Bessières Catégories d’évènement: Bessières

Haute-Garonne

EXPOSITION FLEX Bessières, 10 septembre 2021, Bessières. EXPOSITION FLEX 2021-09-10 18:30:00 – 2021-09-24 Place du Souvenir MEDIATHEQUE GEORGES SAND

Bessières Haute-Garonne Bessières Vernissage le 10 Septembre à 18h.

Entrée libre durant les horaires d’ouverture de la Médiathèque Image et expression, pour une invitation à un voyage pictural dans un univers coloré . mairie@bessieres.fr +33 5 82 95 59 39 Vernissage le 10 Septembre à 18h.

Entrée libre durant les horaires d’ouverture de la Médiathèque Mairie Bessières dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: Bessières, Haute-Garonne Autres Lieu Bessières Adresse Place du Souvenir MEDIATHEQUE GEORGES SAND Ville Bessières lieuville 43.80052#1.60642