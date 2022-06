Exposition : Fleurs Hurtigheim, 11 juillet 2022, Hurtigheim.

Exposition : Fleurs Hurtigheim

2022-07-11 14:00:00 – 2022-08-07 19:00:00

Hurtigheim 67117 Hurtigheim

Nouvelle exposition au sein de la Galerie Nicole Buck à Hurtigheim : Fleurs. 11 artistes vont, de façon évidente, au-delà ou ailleurs d’une signification, d’une symbolique particulières d’une essence de fleur, d’un arrangement de bouquet, au travers de leurs oeuvres.

Sabine Brand-Scheffel, Rainer Braxmaier, Christiane Bricka, Christine Bonnet, Anne Bulliot, Christophe Chevallier, Marie-Amélie Germain, Damien Lacourt, Martine Missemer, Gabi Streile et Sylvie Villaume sont les artistes à retrouver à la Galerie Nicole Buck pour cette nouvelle exposition.

Vernissage le samedi 11 et le dimanche 12 juin de 14h à 19h – Permanence les samedis et dimanches de 14h à 19h et sur RDV au 06 85 22 95 42.

+33 6 85 22 95 42

