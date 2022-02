Exposition fleurs et faune Corrençon-en-Vercors Corrençon-en-Vercors Catégories d’évènement: Corrençon-en-Vercors

Exposition fleurs et faune Corrençon-en-Vercors, 18 décembre 2022, Corrençon-en-Vercors.

2022-12-18 – 2022-03-31

Corrençon-en-Vercors Isère Corrençon-en-Vercors C’est avec poésie et réalisme que la peintre Marie-Ange Benoît vient exposer ses tableaux d’animaux et de fleurs réalisés sur toile. Faites un petit tour par notre office pour voir son book et admirer son fameux chevreuil peint sur du bois brut. +33 4 76 95 81 75 Place du Village Office de Tourisme Corrençon-en-Vercors

