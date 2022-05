Exposition ” Fissure ” Lormes Lormes Catégories d’évènement: Lormes

Nièvre

Exposition ” Fissure ” Lormes, 26 mai 2022, Lormes. Exposition ” Fissure ” Lormes

2022-05-26 – 2022-06-30

Lormes Nièvre Photographies de Jean-Christophe BOUCHER à la Galerie de l’Oeil à Facettes. Vernissage le 27 mai à partir de 17h. +33 3 45 80 91 91 Photographies de Jean-Christophe BOUCHER à la Galerie de l’Oeil à Facettes. Vernissage le 27 mai à partir de 17h. Lormes

