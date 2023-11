Exposition Firmament – Espace Sylvia Rielle – 10, Place des Vosges Espace Sylvia Rielle Paris, 1 décembre 2023, Paris.

Du vendredi 01 décembre 2023 au dimanche 03 décembre 2023 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 20h00

vendredi

de 10h00 à 22h00

.Tout public. gratuit

Un quatuor d’artistes vous donne rendez-vous pour leur exposition « Firmament » du 1er au 3 décembre 2023 au sein de l’Espace Sylvia Rielle, situé au 10 Place des Vosges (75004 PARIS),

Firmament est une introspection dans l’univers d’un quatuor d’artistes en arts plastiques et métiers d’art, à la découverte de peintures, bijoux sculptés, céramiques et pièces uniques à porter. Chacun portant son art et le dévoilant sous les étoiles. Provenant de sphères distinctes, ils se réunissent afin de créer une planète unique où l’harmonie règne avec la différence.

Les artistes sont :

Marilo M, Lienza – Peintre et artiste textile.

Une immersion dans le monde de la mode durant une vingtaine d’années et de multiples séjours en Inde auprès d’ateliers textiles ont créé un effet miroir et une traversée, telle une glace sans tain, vers la création.

Un travail artistique personnel en peinture, sculpture et photographie est venu forger l’identité de l’artiste. Une expression singulière se dévoile non seulement sur la matière textile par des œuvres peintes à porter, des bijoux sculptés (Marilo M) mais également sur la toile ou le papier (Lienza).

Ivan Michelson, alias Axolotparis – Plasticien, joaillier, lapidaire. Joaillier depuis vingt-cinq ans, ses bijoux sculptés sont présentés à Paris et ailleurs dans le monde. Son travail s’appuie sur la recherche et la transformation des matériaux bruts et naturels, d’origine minérale ou organique, sélectionnés avec soin, taillés et mélangés selon affinités.

Différentes symbioses de matières et de perles, toujours uniques, présentées et arrangées par des travaux d’ergonomie, font que lumières et couleurs se mélangent tant sur le bois opalisé que sur le métal choisi.

Jesse James – Peintre, sérigraphe et photographe.

Jesse James, photographe depuis une vingtaine d’années, découvre la technique de la sérigraphie lors d’un voyage au Canada, qui représente une étape majeure dans la construction de sa voie artistique. Autodidacte, son expression est issue de différents courants, notamment l’urbain, le végétal, la typographie et l’écriture.

Influencée depuis toujours par l’univers musical, artistique et esthétique californien des années 60, la symbolique de la route et du voyage se retrouve dans ses œuvres.

En quête perpétuelle d’élévation, son univers vous convie avec originalité, sincérité et sensibilité.

Corine Cureau – Céramiste, plasticienne et fondatrice de l’atelier Imagin’Argile. Corine Cureau, est passionnée depuis sa tendre enfance par la terre et le modelage.

Inspirée par la nature et les animaux, son travail, doté d’une grande spontanéité, sur la porcelaine ou la terre, joue avec la finesse de la matière pour y faire entrer la lumière par transparence.

Son univers onirique se manifeste par la poésie des rayons du soleil qui traversent les eaux, le ciel, et ses émotions de l’instant.

Sous les arches de la Place des Vosges, voûtes solides et transparentes, l’Espace Sylvia Rielle accueillera cette exposition telle une glace sans tain, espace-temps firmament, s’ouvrant sur l’univers de ce quatuor d’artistes.



NB: Vernissage de l’exposition le vendredi 1er décembre 2023 de 18h à 22h.

Espace Sylvia Rielle 10 Place des Vosges 75004 Paris

Contact :

