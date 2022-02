Exposition « Fil rouge » Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Exposition « Fil rouge » Valence, 10 décembre 2022, Valence. Exposition « Fil rouge » La Villa Balthazar 3, place Louis Le Cardonnel Valence

2022-12-10 – 2022-02-26 La Villa Balthazar 3, place Louis Le Cardonnel

Valence Drôme Rieko Koga artiste plasticienne brode l’amour, le bonheur, la paix, la tristesse, l’espoir, sa vie. Bernard Garcier explore les limites, les franges, les lignes et côtoie les bordures et démontre que la peinture est partout. contact@lavillabalthazar.fr +33 4 75 58 78 71 http://www.lavillabalthazar.fr/ La Villa Balthazar 3, place Louis Le Cardonnel Valence

dernière mise à jour : 2022-02-03 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse La Villa Balthazar 3, place Louis Le Cardonnel Ville Valence lieuville La Villa Balthazar 3, place Louis Le Cardonnel Valence Departement Drôme

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Exposition « Fil rouge » Valence 2022-12-10 was last modified: by Exposition « Fil rouge » Valence Valence 10 décembre 2022 Drôme Valence

Valence Drôme