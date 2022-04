Exposition “Fil en bic” au musée du Ponant Saint-Renan Saint-Renan Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Renan

Exposition “Fil en bic” au musée du Ponant Saint-Renan, 23 avril 2022, Saint-Renan. Exposition “Fil en bic” au musée du Ponant Musée du Ponant 16 rue Saint Mathieu Saint-Renan

2022-04-23 10:00:00 – 2022-07-31 12:00:00 Musée du Ponant 16 rue Saint Mathieu

Saint-Renan Finistère le musée du Ponant présente dans sa vitrine, une exposition de dessins réalisés à la pointe bic à partir de motifs de broderies de costumes bretons. +33 2 98 84 99 12 le musée du Ponant présente dans sa vitrine, une exposition de dessins réalisés à la pointe bic à partir de motifs de broderies de costumes bretons. Musée du Ponant 16 rue Saint Mathieu Saint-Renan

dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Saint-Renan Autres Lieu Saint-Renan Adresse Musée du Ponant 16 rue Saint Mathieu Ville Saint-Renan lieuville Musée du Ponant 16 rue Saint Mathieu Saint-Renan Departement Finistère

Saint-Renan Saint-Renan Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-renan/

Exposition “Fil en bic” au musée du Ponant Saint-Renan 2022-04-23 was last modified: by Exposition “Fil en bic” au musée du Ponant Saint-Renan Saint-Renan 23 avril 2022 finistère Saint-Renan

Saint-Renan Finistère