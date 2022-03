Exposition – Figurines historiques Ottrott, 30 mars 2022, Ottrott.

2022-03-30 14:00:00 – 2022-10-21 18:00:00

EUR Réalisée par l’Association des Figuristes et Collectionneurs de figurines de l’Est de la France, venez découvrir lors de cette exposition des figurines représentant différents uniformes militaires français entre l’Ancien Régime et la fin du Second Empire. Ces figurines sont principalement composées d’un alliage plomb-étain, mais aussi en plastique, résine ou papier.

Réalisée par l’Association des Figuristes et Collectionneurs de figurines de l’Est de la France, plongez dans l’univers des différents uniformes militaires français de l’Ancien Régime à la fin du Second Empire. Billets en vente dans les bureaux de l’Office de Tourisme.

+33 3 88 95 95 28

