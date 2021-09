Exposition Figures de pensée / Denkbewegungen, Nikolaus Gansterer & Klaus Speidel Les Tanneries – Centre d’art contemporain, 25 septembre 2021, Amilly.

Exposition Figures de pensée / Denkbewegungen, Nikolaus Gansterer & Klaus Speidel

du samedi 25 septembre au jeudi 2 décembre à Les Tanneries – Centre d’art contemporain

Exactement 70 ans après la mort de l’un des plus importants penseurs du XXe siècle, ils déploient en duo les réflexions portées par ce dernier sur la mort de la mort, l’abîme devant la porte, le langage comme une carte, les bâtons, les lapins-canards et la sincérité des chiens. Pour ce faire, l’artiste et le commissaire discutent et dessinent autant de carrefours de signification qui font place à des échos imprévus, allant de l’avant pour mieux se perdre et trouver en chemin un sens nouveau. À travers ce projet réalisé à quatre mains et d’une mise en espace singulière, Nikolaus Gansterer et Klaus Speidel interrogent tout à la fois l’ambiguïté du langage et celle du dessin.

Voir https://www.lestanneries.fr

Avec leur exposition Figures de pensée, Nikolaus Gansterer et Klaus Speidel s’emparent de la Galerie Haute et s’en prennent aux Recherches philosophiques et autres remarques du philosophe autrichie…

Les Tanneries – Centre d’art contemporain 234 Rue des Ponts, Amilly Amilly



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T14:30:00 2021-09-25T18:00:00;2021-09-26T14:30:00 2021-09-26T18:00:00;2021-09-27T14:30:00 2021-09-27T18:00:00;2021-09-28T14:30:00 2021-09-28T18:00:00;2021-09-29T14:30:00 2021-09-29T18:00:00;2021-09-30T14:30:00 2021-09-30T18:00:00;2021-10-01T14:30:00 2021-10-01T18:00:00;2021-10-02T14:30:00 2021-10-02T18:00:00;2021-10-03T14:30:00 2021-10-03T18:00:00;2021-10-04T14:30:00 2021-10-04T18:00:00;2021-10-05T14:30:00 2021-10-05T18:00:00;2021-10-06T14:30:00 2021-10-06T18:00:00;2021-10-07T14:30:00 2021-10-07T18:00:00;2021-10-08T14:30:00 2021-10-08T18:00:00;2021-10-09T14:30:00 2021-10-09T18:00:00;2021-10-10T14:30:00 2021-10-10T18:00:00;2021-10-11T14:30:00 2021-10-11T18:00:00;2021-10-12T14:30:00 2021-10-12T18:00:00;2021-10-13T14:30:00 2021-10-13T18:00:00;2021-10-14T14:30:00 2021-10-14T18:00:00;2021-10-15T14:30:00 2021-10-15T18:00:00;2021-10-16T14:30:00 2021-10-16T18:00:00;2021-10-17T14:30:00 2021-10-17T18:00:00;2021-10-18T14:30:00 2021-10-18T18:00:00;2021-10-19T14:30:00 2021-10-19T18:00:00;2021-10-20T14:30:00 2021-10-20T18:00:00;2021-10-21T14:30:00 2021-10-21T18:00:00;2021-10-22T14:30:00 2021-10-22T18:00:00;2021-10-23T14:30:00 2021-10-23T18:00:00;2021-10-24T14:30:00 2021-10-24T18:00:00;2021-10-25T14:30:00 2021-10-25T18:00:00;2021-10-26T14:30:00 2021-10-26T18:00:00;2021-10-27T14:30:00 2021-10-27T18:00:00;2021-10-28T14:30:00 2021-10-28T18:00:00;2021-10-29T14:30:00 2021-10-29T18:00:00;2021-10-30T14:30:00 2021-10-30T18:00:00;2021-10-31T13:30:00 2021-10-31T17:00:00;2021-11-01T13:30:00 2021-11-01T17:00:00;2021-11-02T13:30:00 2021-11-02T17:00:00;2021-11-03T13:30:00 2021-11-03T17:00:00;2021-11-04T13:30:00 2021-11-04T17:00:00;2021-11-05T13:30:00 2021-11-05T17:00:00;2021-11-06T13:30:00 2021-11-06T17:00:00;2021-11-07T13:30:00 2021-11-07T17:00:00;2021-11-08T13:30:00 2021-11-08T17:00:00;2021-11-09T13:30:00 2021-11-09T17:00:00;2021-11-10T13:30:00 2021-11-10T17:00:00;2021-11-11T13:30:00 2021-11-11T17:00:00;2021-11-12T13:30:00 2021-11-12T17:00:00;2021-11-13T13:30:00 2021-11-13T17:00:00;2021-11-14T13:30:00 2021-11-14T17:00:00;2021-11-15T13:30:00 2021-11-15T17:00:00;2021-11-16T13:30:00 2021-11-16T17:00:00;2021-11-17T13:30:00 2021-11-17T17:00:00;2021-11-18T13:30:00 2021-11-18T17:00:00;2021-11-19T13:30:00 2021-11-19T17:00:00;2021-11-20T13:30:00 2021-11-20T17:00:00;2021-11-21T13:30:00 2021-11-21T17:00:00;2021-11-22T13:30:00 2021-11-22T17:00:00;2021-11-23T13:30:00 2021-11-23T17:00:00;2021-11-24T13:30:00 2021-11-24T17:00:00;2021-11-25T13:30:00 2021-11-25T17:00:00;2021-11-26T13:30:00 2021-11-26T17:00:00;2021-11-27T13:30:00 2021-11-27T17:00:00;2021-11-28T13:30:00 2021-11-28T17:00:00;2021-11-29T13:30:00 2021-11-29T17:00:00;2021-11-30T13:30:00 2021-11-30T17:00:00;2021-12-01T13:30:00 2021-12-01T17:00:00;2021-12-02T13:30:00 2021-12-02T17:00:00