2023-02-03 – 2023-02-04

Côtes-d’Armor Trédaniel Marine Bucher aime la chanson: elle a côtoyé Brassens et Barbara tout près du coeur. Elle s’est ainsi entourée, par légères touches de crayons et de couleurs, d’une galerie de chansonniers fantômes. Dans son exposition, on verra ce qui reste du chant une fois qu’il est passé entre les mains. Ses portraits seront accompagnés par des textes, connus ou confidentiels, de nos illustres paroliers. Le vendredi 3 février : exposition visible pendant le cabaret

Samedi 4 février : de 10h30 à 12h bibliotheque.tredaniel@gmail.com +33 2 96 73 56 95 Salle Polyvalente Place du Cèdre Trédaniel

