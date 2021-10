Exposition Fibra, bâtir en fibres végétales. La Fabrique – Rêves de ville, 15 octobre 2021, Le Mans.

### Connus depuis des temps immémoriaux mais souvent oubliés, les architectes redécouvrent les propriétés et les qualités constructives des plantes ; chanvre, roseau, paille, bambou ou herbes marines… De par le monde, savoir-faire locaux et techniques contemporaines se croisent, se mélangent et créent en utilisant toute la richesse du design des bâtiments, leurs murs ou leurs couvertures. Venez découvrir maquettes, photos ou vidéo de ces réalisations. _Une exposition du FIBRA Award co-produite par amàco, l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble et la Ville de Grenoble présentée du 10 septembre au 4 décembre 2021._ _Un évènement de_ **_La Fabrique – Rêves de ville_**_._ Dans le cadre de cette exposition le **service Tourisme et Patrimoine du Mans «Ville d’art et d’histoire»** propose un cycle de visites guidées pour tous et d’ateliers familles. Consultez le reste du programme pour vous y inscrire.

