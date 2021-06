Orthez Orthez Orthez, Pyrénées-Atlantiques Exposition : Fêtes en cartes Orthez Orthez Catégories d’évènement: Orthez

Pyrénées-Atlantiques

Exposition : Fêtes en cartes Orthez, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Orthez. Exposition : Fêtes en cartes 2021-07-01 – 2021-08-31 Parvis Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail

Orthez Pyrénées-Atlantiques Dans le cadre des animations estivales, le service culture vous propose des expositions en extérieur sur les Fêtes d’Orthez.

L'harmonie d'Orthez, les joueurs de quilles, les courses landaises… Découvrez sur le parvis de la médiathèque des cartes postales anciennes issues du fonds Teitgen.

Détails Catégories d’évènement: Orthez, Pyrénées-Atlantiques Étiquettes évènement : Autres Lieu Orthez Adresse Parvis Médiathèque Jean-Louis Curtis 30 place du Foirail Ville Orthez