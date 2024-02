EXPOSITION FETE DU TIMBRE Bourbonne-les-Bains, vendredi 1 mars 2024.

EXPOSITION FETE DU TIMBRE Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tout public

FETE DU TIMBRE « VOYAGE AU FIL DE L’EAU » par la poste et philatélie Française. Une ville par département, Bourbonne-les-Bains pour la Haute marne

Ouverture exceptionnelle les 9 et 10 Mars de 10h à 12h et de 14h à 17h EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01

fin : 2024-04-01

Rue des Bains

Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est bourbonnelesbains@attractivite52.fr

L’événement EXPOSITION FETE DU TIMBRE Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2024-02-12 par Antenne de Bourbonne-les-Bains