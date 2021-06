Exposition « Fête du timbre 2021 » Tarbes, 31 août 2021-31 août 2021, Tarbes.

Exposition « Fête du timbre 2021 » 2021-08-31 – 2021-09-26 TARBES 3 Cours Gambetta

Tarbes Hautes-Pyrénées

Venez découvrir l’exposition proposée par le Groupement Philatélique des Pyrénées, à l’occasion de la Fête du Timbre 2021 :

– Exposition philatélique, cartophile et documents sur l’histoire postale

– Bureau temporaire de la poste, vente des timbres officiels et souvenirs de la Fête du timbre 2021, sur le thème de la voiture et du cinéma :

– Expositions en centre-ville de voitures anciennes

Découvrez l’exposition du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h !

accueil@tarbes-tourisme.fr +33 5 62 51 30 31

Venez découvrir l’exposition proposée par le Groupement Philatélique des Pyrénées, à l’occasion de la Fête du Timbre 2021 :

– Exposition philatélique, cartophile et documents sur l’histoire postale

– Bureau temporaire de la poste, vente des timbres officiels et souvenirs de la Fête du timbre 2021, sur le thème de la voiture et du cinéma :

– Expositions en centre-ville de voitures anciennes

Découvrez l’exposition du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h !

dernière mise à jour : 2021-06-17 par