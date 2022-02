EXPOSITION : FESTIVAL PHOTOGRAPHIE MON AMOUR Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

EXPOSITION : FESTIVAL PHOTOGRAPHIE MON AMOUR Metz, 15 avril 2022, Metz.

2022-04-15 14:00:00 – 2022-05-29 18:00:00
Place St Vincent BASILIQUE SAINT-VINCENT

Metz Moselle Festival transfrontalier de photographie. Découvrez les oeuvres de Julia Fullerton-Batten, Édouard Elias, Olivia Lavergne, Mathieu Asselin et une exposition collective proposée par PixxelCult. Les artistes seront présents les 29 avril et 30 mai 2022 à l’occasion des Journées de rencontres. +33 3 87 55 52 24 https://metz.fr/ Place St Vincent BASILIQUE SAINT-VINCENT Metz

