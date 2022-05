Exposition festival art, nature et beauté Auriac Auriac AuriacAuriac Catégories d’évènement: Auriac

Auriac Corrèze 10 rue Bernard Mas Auriac Corrèze Auriac Exposition “lueurs cendrées”, au sein des jardins de Sothys. Photographies de Romann Ramshorn.

Vernissage en présence de l’artiste dès les premiers jours d’ouverture, (le samedi 04 juin à 15 H). 10 rue Bernard Mas Auriac Auriac

