Exposition ferroviaire Lormaison, 10 novembre 2021, Lormaison.

Exposition ferroviaire Lormaison

2021-11-10 – 2021-11-10

Lormaison 60110 Lormaison

La commune de Lormaison et l’association PK60 (Club du Beauvaisis) organise à la salle des fêtes, mercredi 10 et jeudi 11 novembre de 10h à 17h une exposition de maquettes ferroviaires. Vous pourrez admirer de nombreux trains en circulation sur un circuit d’environ 30 mètres de long avec aussi des évocations de certains lieux proches, tels que l’ancienne sucrerie de Bresles, la gare de Saint Sulpice et la gare d’Abancourt.

didierjeantet60@gmail.com +33 6 81 56 91 80

