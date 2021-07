Albi Espace Reynès Albi, Tarn Exposition Fermes & Patrimoine du Tarn Espace Reynès Albi Catégories d’évènement: Albi

Exposition Fermes & Patrimoine du Tarn

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre

La maison rurale a depuis toujours entretenu un rapport étroit avec son environnement. Suivant le paysage dans lequel il s’inscrit, le climat, les matériaux locaux, le type d’agriculture pratiquée, les traditions et la culture locale, l’homme a su façonner une maison aux volumétries généralement simples, correspondant avant tout à des besoins fonctionnels. Pour autant, il a souvent porté une attention particulière à ces constructions, traduisant un souci constant de recherche esthétique, d’équilibre des formes, de volumes, de proportions et de traitement de détails tout en finesse.

Entrée libre

Une exposition sur le bâti rural traditionnel et sa restauration. Espace Reynès 14 rue Timbal, 81000 Albi

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:30:00

