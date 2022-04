Exposition ferme Ametzalde Lasse, 24 avril 2022, Lasse.

Exposition ferme Ametzalde Lasse

2022-04-24 10:00:00 – 2022-05-31 18:00:00

Lasse Pyrénées-Atlantiques

Une ferme, à Lasse. Plus précisément la grange de la ferme Ametzalde. Réaménagée et nettoyée pour l’occasion, elle devient l’écrin d’une exposition photo. Là où était entreposé le foin, seront entreposés avec soin photos et textes afin de mettre en lumière le travail de berger au fil des jours. La ferme Ametzalde est une ferme familiale. Sébastien Gorostiague a repris l’exploitation de ses parents il y a 15 ans. Maintenant accompagné de Fabien, les deux bergers guident quelques 200 brebis manex tête rousse sur les flancs du Munho, un des sommets dominant Saint-Jean-Pied-de-Port. La ferme s’est développée pour permettre la transformation du lait de brebis en fromage. …Ce sera le photographe que vous allez rencontrer. Fabien Hourtane, passionné de montagne et de la culture basque, parle de son métier et de la et de la vie de la ferme au travers de photos sublimes. Sur rdv.

Une ferme, à Lasse. Plus précisément la grange de la ferme Ametzalde. Réaménagée et nettoyée pour l’occasion, elle devient l’écrin d’une exposition photo. Là où était entreposé le foin, seront entreposés avec soin photos et textes afin de mettre en lumière le travail de berger au fil des jours. La ferme Ametzalde est une ferme familiale. Sébastien Gorostiague a repris l’exploitation de ses parents il y a 15 ans. Maintenant accompagné de Fabien, les deux bergers guident quelques 200 brebis manex tête rousse sur les flancs du Munho, un des sommets dominant Saint-Jean-Pied-de-Port. La ferme s’est développée pour permettre la transformation du lait de brebis en fromage. …Ce sera le photographe que vous allez rencontrer. Fabien Hourtane, passionné de montagne et de la culture basque, parle de son métier et de la et de la vie de la ferme au travers de photos sublimes. Sur rdv.

+33 6 32 94 19 97

Une ferme, à Lasse. Plus précisément la grange de la ferme Ametzalde. Réaménagée et nettoyée pour l’occasion, elle devient l’écrin d’une exposition photo. Là où était entreposé le foin, seront entreposés avec soin photos et textes afin de mettre en lumière le travail de berger au fil des jours. La ferme Ametzalde est une ferme familiale. Sébastien Gorostiague a repris l’exploitation de ses parents il y a 15 ans. Maintenant accompagné de Fabien, les deux bergers guident quelques 200 brebis manex tête rousse sur les flancs du Munho, un des sommets dominant Saint-Jean-Pied-de-Port. La ferme s’est développée pour permettre la transformation du lait de brebis en fromage. …Ce sera le photographe que vous allez rencontrer. Fabien Hourtane, passionné de montagne et de la culture basque, parle de son métier et de la et de la vie de la ferme au travers de photos sublimes. Sur rdv.

Ametzalde

Lasse

dernière mise à jour : 2022-04-20 par