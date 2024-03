Exposition Ferhat Bouda -« Imazighen. Berbères, une culture en résistance » Bibliothèque Universitaire du Havre Le Havre, lundi 18 mars 2024.

Ferhat Bouda, photographe algérien, membre de l’agence VU’ depuis 2014, expose une sélection de ses images prises en Afrique du Nord entre 2004 et 2022 et consacrées à la culture berbère. Cette rétrospective de photographies propose un regard personnel et documentaire sur le peuple des Imazighen, nom originel du terme occidental berbères, qui signifie hommes libres. Les Imazighen occupent un vaste territoire allant de la Mauritanie jusqu’à l’oasis de Siwa en Egypte, incluant le Maroc et l’Algérie. Ces deux pays abritent la plus grande partie de la population amazighe qui forme une entité autochtone ils sont Touaregs, Rifains, Kabyles, Chleuhs, Chaouis. Ferhat Bouda met à l’honneur un peuple riche d’une culture très ancienne et pourtant méconnue et menacée, qui revendique sa langue et de ses traditions, qui lutte pour ne pas disparaitre.

Vernissage le mardi 18 mars à 19h30

Rencontre le lundi 15 avril à 18h,

UFR LSH amphi 6

Début : 2024-03-18

fin : 2024-05-18

Bibliothèque Universitaire du Havre 25 Rue Philippe Lebon

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

